Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

Мурманские власти отменили международную "Лыжню дружбы" из-за коронавируса

Раньше гонку отменяли, только если не было снега

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Администрация Мурманской области решила отменить традиционный пробег "Лыжня Дружбы", которая проходит по территории России, Норвегии и Финляндии, из-за коронавируса. Это объявил губернатор Андрей Чибис.

Эпидемия коронавируса

Он также попросил жителей области не ездить в соседние северные страны, где уже подтверждены случаи заражения коронавирусом.

"Лыжня" длиной 12 километров должна была стартовать 13 марта из приграничного поселка Раякоски на северо-западе Мурманской области. Ее маршрут проходит через коммуну Сер-Варангер в Норвегии и коммуну Инари в Финляндии. Семь километров участники проходят по территории России, четыре - по Норвегии, еще около километра - по Финляндии. Получать визы или предъявлять паспорта на границе участники не должны.

"Лыжня дружбы" проводится с 1994 года и входит в программу традиционного Праздника Севера. Гонка отменялась из-за нехватки снега в 2003, 2012, 2014 году и 2019 году.

Мурманская область Норвегия Финляндия Лыжня дружбы Андрей Чибис

Новости по теме

Новости

ЦБ проведет упреждающую продажу валюты на внутренним рынке ради поддержки рубля

Изменение Конституции

Поправка к Конституции о детях будет скорректирована

Поправка к Конституции о детях будет скорректирована

Прохоров продал 35% банка МФК экс-совладелице "Возрождения" Орловой

Прохоров продал 35% банка МФК экс-совладелице "Возрождения" Орловой

Что произошло за день: понедельник, 9 марта

В Якутии объяснили убийство животных борьбой с бешенством

Эпидемия коронавируса

В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

Вылетевший из "Шереметьево" самолет вернется обратно из-за неполадок

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 марта

Что произошло за день: воскресенье, 8 марта

Подозреваемый в убийстве школьник отправлен под домашний арест в Петербурге

Подозреваемый в убийстве школьник отправлен под домашний арест в Петербурге
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');