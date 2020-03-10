Мурманские власти отменили международную "Лыжню дружбы" из-за коронавируса

Раньше гонку отменяли, только если не было снега

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Администрация Мурманской области решила отменить традиционный пробег "Лыжня Дружбы", которая проходит по территории России, Норвегии и Финляндии, из-за коронавируса. Это объявил губернатор Андрей Чибис.

Он также попросил жителей области не ездить в соседние северные страны, где уже подтверждены случаи заражения коронавирусом.

"Лыжня" длиной 12 километров должна была стартовать 13 марта из приграничного поселка Раякоски на северо-западе Мурманской области. Ее маршрут проходит через коммуну Сер-Варангер в Норвегии и коммуну Инари в Финляндии. Семь километров участники проходят по территории России, четыре - по Норвегии, еще около километра - по Финляндии. Получать визы или предъявлять паспорта на границе участники не должны.

"Лыжня дружбы" проводится с 1994 года и входит в программу традиционного Праздника Севера. Гонка отменялась из-за нехватки снега в 2003, 2012, 2014 году и 2019 году.