Япония пока не подтвердила приезд Абэ в Москву на 75-летие Победы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Россия пока не получала официального подтверждения визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву на мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в понедельник замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Нет, мы не получили пока. Мне неизвестно об этом", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Моргулов подчеркнул, что переговорный процесс между Россией и Японией продолжается и страны ведут кропотливую и последовательную работу.