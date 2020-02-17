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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 09:12

Япония пока не подтвердила приезд Абэ в Москву на 75-летие Победы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Россия пока не получала официального подтверждения визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву на мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в понедельник замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

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"Нет, мы не получили пока. Мне неизвестно об этом", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Моргулов подчеркнул, что переговорный процесс между Россией и Японией продолжается и страны ведут кропотливую и последовательную работу.

Россия Япония Синдзо Абэ

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