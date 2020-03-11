Неизвестные "заминировали" рейс "Аэрофлота" Иркутск - Москва

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Boeing 737 "Аэрофлота", вылетевший из Иркутска в Москву, получил сообщение о заложенной бомбе. Принято решение лететь до пункта назначения - "Шереметьево", сообщил информированный источник "Интерфакса".

В пресс-службе "Аэрофлота" подтвердили, что получен сигнал о минировании лайнера и его проверяют.

Согласно данным на табло аэропорта, посадка борта ожидается в 21:15 по московскому времени.

5 марта в России анонимы отправили ложные сообщения о минировании четырех самолетов - Владивосток-Новосибирск, Петербург - Симферополь, Москва - Омск, Москва - Сыктывкар. Ни в одном бомбу не нашли.

3 марта два пассажирских самолета экстренно прервали полеты в Москву из Новосибирска и Владивостока и сели в Перми и Хабаровске из-за анонимных сообщений о бомбе на борту. В обоих случаях угроза не подтвердилась.

Ранее 11 марта Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила об эвакуации нескольких районных судов из-за сообщений с угрозами взрыва. Обычно такие рассылки приходят около 9 утра в будни, в эту среду это произошло около 15:00.

Волна лжеминирований в России продолжается с 28 ноября 2019 года. "Минировать" самолеты анонимы начали в марте.