В Пензе с подозрением на коронавирус в больницу отправили одного человека

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Пензе один человек госпитализирован с подозрением на коронавирус, сообщается на интернет-портале правительства области в воскресенье.

Отмечается, что в настоящее время пациент стабилен, его состояние оценивается как удовлетворительное. Проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические и карантинные мероприятия.

По данным областного правительства, результаты тестов будут известны в ближайшие дни.

В сообщении также говорится, что по решению губернатора с понедельника на территории области будет введен режим повышенной готовности. В частности, вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий. Также рассматривается вопрос об увеличении продолжительности школьных каникул. В детских садах усилят профилактические и контрольные меры, уточняется на интернет-портале.

По последним данным, число пациентов с коронавирусом в России достигло 59.