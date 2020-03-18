Апелляция отменила приговор фигуранту дела об избиениях в ярославской колонии

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда отменила приговор нижестоящей инстанции бывшему сотруднику исправительной колонии-1 Максиму Яблокову, который ранее был признан виновным в избиении осужденного.

"Приговор был обжалован защитником Яблокова. Судебная коллегия направила дело на новое рассмотрение в Заволжский районный суд Ярославля", - сообщила журналистам пресс-секретарь Яроблсуда Ольга Козлова.

В январе Заволжский райсуд признал Яблокова виновным в избиении заключенного Хасдина Муртазалиева и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима.

Яблоков также является фигурантом дела об избиении летом 2017 года заключенного ИК-1 Евгения Макарова.