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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:34

Апелляция отменила приговор фигуранту дела об избиениях в ярославской колонии

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда отменила приговор нижестоящей инстанции бывшему сотруднику исправительной колонии-1 Максиму Яблокову, который ранее был признан виновным в избиении осужденного.

"Приговор был обжалован защитником Яблокова. Судебная коллегия направила дело на новое рассмотрение в Заволжский районный суд Ярославля", - сообщила журналистам пресс-секретарь Яроблсуда Ольга Козлова.

В январе Заволжский райсуд признал Яблокова виновным в избиении заключенного Хасдина Муртазалиева и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима.

Яблоков также является фигурантом дела об избиении летом 2017 года заключенного ИК-1 Евгения Макарова.

Ярославская область ФСИН Максим Яблоков

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