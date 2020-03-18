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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 22:12

Карантин введен на золотом руднике "Купол" на Чукотке

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Администрация Чукотки объявила карантин на золотодобывающем руднике "Купол" (входит в Kinross Gold), где сотрудников проверяют на коронавирус. Ранее сообщалось, что одного из работников рудника госпитализировали с подозрением на заражение COVID-19.

Эпидемия коронавируса

Губернатор региона Роман Копин сообщил, что на руднике действует режим повышенной санитарной обработки и дезинфекции, а выезд работников из вахтового поселка временно ограничен ради безопасности жителей округа. Видеозапись выступления чиновника выложена в инстаграме департамента здравоохранения региона.

По словам Копина, под наблюдением врачей находятся два сотрудника "Купола". У обоих симптомов ОРВИ нет, они чувствуют себя хорошо, результаты их анализов ожидаются до конца недели. В собственном инстаграме губернатор 16 марта писал, что всего в регионе два случая подозрения на заражение COVID-19.

Ранее сообщалось, что сотрудник "Купола" попал в инфекционное отделение больницы в Анадыре после поездки в Италию. Еще одному из сотрудников, контактировавших с ним, предварительно поставлен тот же диагноз. Шестерых других работников рудника положили в больницу в Магадане, чтобы исключить риск распространения вируса. У них анализы дали отрицательные результаты.

На "Куполе" работали сотрудники Роспотребнадзора и медики из окружной больницы, которые провели диагностику работников предприятия. Как ранее сообщал губернатор, для гарантии анализы возьмут у всех 866 сотрудников вахтового поселка.

Kinross Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, владеет проектами в Бразилии, Чили, Гане, Мавритании, России и США. В России у Kinross два действующих актива - Купол и Двойное (оба в Чукотском автономном округе).

Чукотка Купол Kinross Gold Роман Копин Магадан Италия

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