Бельгия вводит режим строгой изоляции жителей из-за коронавируса
Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Национальный совет безопасности Бельгии после заседания во вторник принял решение ввести в стране строгую изоляцию людей с полудня среды до 5 апреля.
На минувшей неделе Национальный совет безопасности объявил о жестких мерах ограничений в стране с прошлой субботы, таких как закрытие школ, "не основных" точек торговли, ресторанов и кафе и запрет любой досуговой активности.
С 12:00 (14:00 МСК) в среду вступают дополнительные меры, которые предписывают жителям Бельгии оставаться дома, за исключением поездок на работу и еще ряда неизбежных выходов из дома: покупок, визитов к врачу, на почту, в банк или на заправку автомобиля.
Активная деятельность на чистом воздухе разрешена и даже рекомендуется. Но делать это в компании с членом семьи или другом придется с соблюдением некоторой дистанции.
Национальный совет безопасности также предупреждает, что "любые собрания запрещены".
Приветствуется организация дистанционной работы для любых профессий, где это возможно. В остальных случаях должно соблюдаться "социальное дистанцирование" - как на работе, так и по пути на работу. Предприятиям, не способным обеспечить такое дистанцирование, придется закрыться, иначе последуют санкции.
Все торговые точки, кроме аптек и продовольственных магазинов (а также магазинов для домашних животных) должны быть закрыты.
Запрещаются поездки за границу, в которых нет острой необходимости. Бельгия не закрывает своих границ внутри ЕС, но перемещаться без важной причины на шенгенском пространстве не рекомендовано.
Полиции поручается следить за строгим выполнением этих правил.
В Бельгии, по подсчетам South China Morning Post, зарегистрировано 1085 случаев COVID-19, скончались пять человек.
Аналогичные меры уже введены в ряде других европейских стран, в том числе в Италии и Испании.