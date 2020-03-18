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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 22:12

Бельгия вводит режим строгой изоляции жителей из-за коронавируса

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Национальный совет безопасности Бельгии после заседания во вторник принял решение ввести в стране строгую изоляцию людей с полудня среды до 5 апреля.

Эпидемия коронавируса

На минувшей неделе Национальный совет безопасности объявил о жестких мерах ограничений в стране с прошлой субботы, таких как закрытие школ, "не основных" точек торговли, ресторанов и кафе и запрет любой досуговой активности.

С 12:00 (14:00 МСК) в среду вступают дополнительные меры, которые предписывают жителям Бельгии оставаться дома, за исключением поездок на работу и еще ряда неизбежных выходов из дома: покупок, визитов к врачу, на почту, в банк или на заправку автомобиля.

Активная деятельность на чистом воздухе разрешена и даже рекомендуется. Но делать это в компании с членом семьи или другом придется с соблюдением некоторой дистанции.

Национальный совет безопасности также предупреждает, что "любые собрания запрещены".

Приветствуется организация дистанционной работы для любых профессий, где это возможно. В остальных случаях должно соблюдаться "социальное дистанцирование" - как на работе, так и по пути на работу. Предприятиям, не способным обеспечить такое дистанцирование, придется закрыться, иначе последуют санкции.

Все торговые точки, кроме аптек и продовольственных магазинов (а также магазинов для домашних животных) должны быть закрыты.

Запрещаются поездки за границу, в которых нет острой необходимости. Бельгия не закрывает своих границ внутри ЕС, но перемещаться без важной причины на шенгенском пространстве не рекомендовано.

Полиции поручается следить за строгим выполнением этих правил.

В Бельгии, по подсчетам South China Morning Post, зарегистрировано 1085 случаев COVID-19, скончались пять человек.

Аналогичные меры уже введены в ряде других европейских стран, в том числе в Италии и Испании.

Бельгия

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