Бывшего сотрудника иркутского УФСИН будут судить за избиение осужденного

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Иркутской области завершено расследование уголовного дела бывшего замначальника объединения исправительных колоний № 1, обвиняемого в превышении полномочий с применением насилия. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, летом 2019 года у обвиняемого возник конфликт с осужденным на почве личной неприязни. Ночью он избил мужчину, ударив его более 10 раз кулаками и ногами.

В пресс-службе ведомства уточнили, что избиению подвергся осужденный в колонии-поселении № 44 в поселке Бозой Эхирит-Булугатского района.

Преступление было выявлено региональным управлением ФСИН.

Уголовное дело, возбужденное по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия), направлено в суд.