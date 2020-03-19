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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58

Депутаты разрешат аптечным сетям дистанционную продажу рецептурных лекарств

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о просьбе правительства включить после второго чтения в законопроект об интернет-продаже безрецептурных лекарств поправку о дистанционной продаже рецептурных препаратов.

Пандемия коронавируса

Он добавил, что вопрос может быть рассмотрен "на следующей пленарной неделе", которая начнется с 30 марта, "в приоритетом порядке в целях борьбы с коронавирусом".

Думский комитет по охране здоровья уже начал работу над поправками. Спикер пообещал, что депутаты постараются, чтобы законопроект о дистанционной продаже лекарств был вынесен на рассмотрение уже 31 марта.

18 марта Госдума приняла этот законопроект во втором чтении.

Законопроект (№ 285949-7) был подготовлен правительством и принят в первом чтении в 2017 году, ко второму чтению в него были внесены изменения, касающиеся порядка организации отпуска безрецептурных препаратов, а также способов доставки через

Вячеслав Володин правительство Госдума

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