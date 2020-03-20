Что произошло за день: пятница, 20 марта

Сразу шесть вакцин от вируса, новый Георгий Жуков в центре Москвы и никаких выплат по примеру США

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число заболевших COVID-19 в РФ увеличилось до 253. За сутки 54 случая коронавирусной инфекции были зарегистрированы у россиян в 9 регионах. В Москве новых эпизодов выявлено 33. Общее количество выздоровевших по стране достигло 12. Между тем премьер Михаил Мишустин заявил о шести разработанных в РФ вакцинах от COVID-19, в государственном научном центре "Вектор" уже начаты испытания на животных. В свою очередь Геннадий Онищенко объяснил, как Китай справился со вспышкой коронавируса: благодаря жестким и решительным административным мерам.

- ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными по американской модели. В Банке России заявили, что многие страны прибегают к прямым выплатам, когда все другие экономические меры уже исчерпаны. Пока же регулятор потребовал с 1 мая не брать комиссию за переводы в СБП до 100 тыс. руб. в месяц, а правительство рекомендовало банкам реструктурировать кредиты физлиц.

- Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых. Из-за обвала цен на нефть и коронавируса ситуация в экономике существенно отклонилась от базового прогноза ЦБ, но регулятор убежден, что ослабление рубля временно. Между тем аналитики полагают, что цены на нефть продолжат снижаться: инвестбанк Citigroup прогнозирует падение Brent до $5 за баррель.

- Генпрокуратура потребовала удалить восемь фейков о коронавирусе. Ранее по требованию Роскомнадзора один материал удалило "Эхо Москвы". Надзорное ведомство намерено привлечь радиостанцию к ответственности за публикацию, создающую угрозу массового нарушения порядка и общественной безопасности. "Эхо Москвы" думает об обжаловании решения.

- В интернете появилась петиция с требованием принять меры из-за COVID. Ее подписали многие врачи и общественные деятели. Авторы петиции призывают провести полномасштабное бесплатное тестирование людей и ввести меры по поддержке граждан, оказавшихся на карантине.

- В центре Москвы демонтировали памятник Георгию Жукову и установили новый. Правая рука полководца теперь не опущена вниз, а отдает честь. Конь, который раньше стоял на всех четырех ногах, теперь держит левую переднюю приподнятой. В Мосгорнаследии заявили, что установленная скульптура маршала - это копия, а оригинал вернут после реставрации.