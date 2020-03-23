Крымских заключенных привлекут к пошиву масок

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Управление ФСИН по Крыму подтвердило готовность привлечь заключенных керченской колонии к пошиву масок, также их шить готовы пять местных индивидуальных предпринимателей и акционерных обществ, заявил премьер-министр региона Юрий Гоцанюк. По его словам, скоро в республику должны подвезти для этого марлю.

ФСИН готова поставить реогиону около 20 000 масок, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Всего админстрация республики планирует в ближайшее время создать запас из 400 000 масок из разных источников.

На прошлой неделе чиновники отмечали, что в аптеках региона масок нет.

В Керчи расположены два объекта УФСИН по Крыму и Севастополю: исправительная колония общего режима для мужчин на 710 человек и колония-поселение на 106 человек.

Крым и Севастополь с 17 марта ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Участок российско-украинской границы на севере полуострова закрыт для въезда иностранцев с 18 марта до 1 мая.

Первый в Крыму случай коронавируса был выявлен 21 марта у мужчины, побывавшего во Франции с женой и детьми и скрывшего информацию о поездке.