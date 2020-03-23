Заразившийся коронавирусом бельгийский врач поделился ощущениями в СМИ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Руководитель отделения интенсивной терапии больницы в бельгийском городе Льеж Филипп Девос, активно занимавшийся больными с COVID-19 в последние недели, сообщил в понедельник радио Bel RTL, что сам заразился коронавирусом.

"Медицинский персонал с повышенной температурой необходимо обследовать. У меня выявили заболевание в связи с температурой", - сказал врач.

"У меня жар, я очень устал, я сплю 15 часов в день с перерывами, и у меня ужасная головная боль. Кроме этого, все в порядке, я проверяю свои параметры каждый день. Никаких признаков тяжелой формы (заболевания - ИФ) нет", - объяснил Девос, начавший проходить лечение.

Он дал совет другим больным: "Нужно спать, чтобы восстановиться и выздороветь". Врач добавил: "Сейчас важно думать о наиболее уязвимых - о пожилых людях и о более молодых, у которых имеются (другие - ИФ) болезни".

По последним данным бельгийского правительства на воскресенье, 22 марта, коронавирусом в стране заразился 3 401 человек, 75 человек скончалось. Ранее в марте власти Бельгии ввели строгую изоляцию людей вплоть до 5 апреля.