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McDonald's и KFC в России изменят режим работы в выходную неделю

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сети ресторанов быстрого обслуживания McDonald's и KFC перейдут на обслуживание заказов на вынос и доставку с 28 марта по 5 апреля в Москве, Подмосковье и других регионах (в зависимости от рекомендаций местных властей).

"Основываясь на рекомендации регулирующих органов, компания вводит новый режим работы с 28 марта, а также ряд мер, направленных на обеспечение безопасности сотрудников и покупателей", - говорится в сообщении McDonald's. Там также отмечается, что в залы ресторанов в этот период не будут пускать клиентов.

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Компания сохраняет все рабочие места, а также разрабатывает дополнительные меры поддержки для работников предприятий в России. Новые процессы в ресторанах сети предполагают передачу заказа клиенту без прямого контакта: сотрудник называет номер заказа и делает шаг назад, чтобы обеспечить рекомендованную безопасную дистанцию не менее одного метра.

На стойке прилавка на расстоянии 40-50 см друг от друга размещается не более трех заказов одновременно. Посетителям рекомендуется воспользоваться безналичной и бесконтактной оплатой. Кроме того, компания ввела новые процедуры доставки заказов, в том числе бесконтактную работу сотрудников и курьеров с соблюдением дистанции в метр.

Что будет делать KFC

"KFC скорректирует дальнейшую работу ресторанов по всей сети в строгом соответствии с указами президента РФ Владимира Путина, мэра Москвы Сергея Собянина и распоряжениями региональных властей, которые мы постоянно отслеживаем. В частности, рестораны KFC в Москве будут работать только в формате навынос и на доставку", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

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При этом KFC отмечает рост спроса на онлайн-заказы, поэтому сеть "сделала все возможное, чтобы сайт KFC.ru и партнеры по доставке, включая Delivery Club, были к этому готовы".

Сеть McDonald's объединяет около 740 ресторанов быстрого обслуживания в 59 субъектах РФ. На предприятиях сети занято более 60 тыс. человек. У KFC в России более 900 ресторанов.

"Антивирусные" меры безопасности в KFC и McDonald's

В McDonald's также заявили, что компания "строго следует всем предписаниям уполномоченных регуляторных органов и обеспечивает беспрецедентно высокий уровень санитарно-гигиенических стандартов". В частности, перед выходом на смену всем сотрудникам измеряют температуру, они работают в нитриловых перчатках и моют руки не менее одного раза в час.

Ежечасно проводится дезинфекция поверхностей, с которыми соприкасаются покупатели, в круглосуточном режиме работают бактерицидные лампы. В зоне выдачи заказа размещены диспенсеры с антисептиком.

В KFC также напомнили о мерах, которые были приняты для обеспечения безопасности гостей и сотрудников. В частности, все заказы собираются только в бумажных пакетах (без подносов), независимо от того, останется гость в ресторане или делает заказ навынос. Все рестораны сети заменили мыло в гостевых санузлах на антибактериальное, каждый гость может воспользоваться санитайзером по запросу на кассе. Дезинфицируются столы, киоски самообслуживания, кассы и прилавки.

Дни с 28 марта по 5 апреля будут в России нерабочими. Все магазины должны быть закрыты - кроме тех, где продают продукты питания и товары первой необходимости. В Москве приостанавливается работа ресторанов, кафе, баров, столовых и других общедоступных предприятий. Аналогичные меры объявляют власти других регионов РФ.

McDonald's KFC

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