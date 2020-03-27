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Депутаты одобрили криминализацию ответственности за распространение фейков

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Думский комитет по госстроительству и законодательству одобрил поправки о переносе в уголовный кодекс ответственности за распространение фейков, повлекшее тяжкие последствия. Об этом сообщил председатель комитета Павел Крашенинников.

Пандемия коронавируса

Депутатам предлагется исключить положения об административной ответственности из ч. 11 ст. 13.15 КоАП и внести их в поправки в УК (законопроект №929651-7).

"В ситуации борьбы с коронавирусом ложная информация дезориентирует граждан и препятствует принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации", - сказал Крашенинников.

18 марта Роскомнадзор предупредил СМИ, что за распространение заведомо недостоверной информации о коронавирусе, создающей угрозу нарушения общественного порядка, им будет грозить блокировка или отзыв лицензии.

4 марта президент Владимир Путин, ссылаясь на доклады ФСБ, заявил, что вбросы фейковой информации о ситуации с распространением коронавируса в России осуществляются в основном из-за рубежа ради создания паники.

ФСБ Владимир Путин Павел Крашенинников Госдума Роскомнадзор

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