Депутаты одобрили криминализацию ответственности за распространение фейков

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Думский комитет по госстроительству и законодательству одобрил поправки о переносе в уголовный кодекс ответственности за распространение фейков, повлекшее тяжкие последствия. Об этом сообщил председатель комитета Павел Крашенинников.

Депутатам предлагется исключить положения об административной ответственности из ч. 11 ст. 13.15 КоАП и внести их в поправки в УК (законопроект №929651-7).

"В ситуации борьбы с коронавирусом ложная информация дезориентирует граждан и препятствует принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации", - сказал Крашенинников.

18 марта Роскомнадзор предупредил СМИ, что за распространение заведомо недостоверной информации о коронавирусе, создающей угрозу нарушения общественного порядка, им будет грозить блокировка или отзыв лицензии.

4 марта президент Владимир Путин, ссылаясь на доклады ФСБ, заявил, что вбросы фейковой информации о ситуации с распространением коронавируса в России осуществляются в основном из-за рубежа ради создания паники.