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Крупные застройщики жилья объяснили, почему не прекратили работу на каникулы

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Крупные застройщики жилья не остановили стройки на нерабочей неделе по коронавиурсу, поскольку являются системообразующими предприятиями, либо предприятиями непрерывного цикла. Компании заверили, что принимают необходимые меры профилактики.

Пандемия коронавируса

В группе компаний ПИК пообещали работать в две полных смены, чтобы выполнить сроки. Там отметили, что группа является системообразующей компанией и производством непрерывного цикла и получила у чиновников все разрешения на процессы.

Офисы продаж ПИК закрыла. Покупателям пообещали возможность оформить сделку онлайн.


В девелоперской группе "Сити-XXI век" отметили, что строительство в части определенного перечня работ отнесено к непрерывным производствам, и сослались на письма чиновников правительства Москвы и Московской области. Большинство подрядчиков компании продолжают работу, следя за здоровьем рабочих, сказал директор департамента реализации проектов "Сити-XXI век" Денис Денисов.

По его словам, работы идут по графику или с опережением, компания пока не планирует ограничивать строительство или монтаж. Организации-подрядчики свели к минимуму очные совещания и решают рабочие вопросы через интернет.

AFI Development сообщила, что некоторые процессы на ее площадках нельзя остановить, поэтому стройка "продолжится в объеме, необходимом для выполнения обязательств" перед клиентами, сказаал первый замгендиректора компании Евгений Поташников.

Группа "Интеко" сообщила, что закрыла московские офисы продажи и перевела их на удаленку. Изменений в строительстве или финансировании проектов группы нет, рекламные кампании не остановлены. "При этом, конечно же, определенные корректировки в продажах произойдут", - сказал вице-президент, руководитель инвестиционно-коммерческого блока "Интеко" Евгений Семенов.

В компаниях АО "Главстрой" и "РГ-Девелопмент" отметили, что не останавливают стройку и продолжают работу на площадках в обычном режиме, проводя профилактические и противоэпидемические мероприятия.

Компания "РГ-Девелопмент" приостановила работу офисов продаж с 29 марта.

Президент Владимир Путин 26 марта объявил следующую неделю нерабочей ради борьбы с коронавирусом. Предполагается, что в эти дни продолжить работу могут только органы госвласти, полиция, спецслужбы и врачи, а также СМИ, продуктовые магазины, аптеки, банки и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости. Также исключение сделано для "непрерывно работающих организаций", организаций, которые занимаются неотложным ремонтом, погрузкой, а также те, кто выполняет другие неотложные работы, ставящие под угрозу жизнь и "нормальные жизненные условия населения" (это, в том числе, энергетика, теплоснабжение, водоснабжение, коммунальные службы, транспорт, организации соцобслуживания).

На прошлой неделе в телеграм-каналах появилась информация о том, что Москомстройинвест якобы обязал застройщиков остановить все работы из-за коронавируса. В ведомстве это отрицали.

ГК Пик Сити-ХХI век АФИ Девелопмент Москомстройинвест Интеко РГ-Девелопмент Главстрой

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