Второй пациент с коронавирусом умер в Петербурге

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией подтвержден в Петербурге, сообщил в понедельник губернатор Александр Беглов.

"Только что пришла информация, что вскрытие показало, что еще один человек, который умер, тоже был болен коронавирусной инфекцией. Таким образом в Петербурге уже два человека (больные коронавирусом) ушли из жизни",- сказал Беглов на заседании правительства.

На сегодня 51 человек находится в Боткинской инфекционной больнице с подтвержденной коронавирусной инфекцией, в том числе три человека из Ленинградской области. На обследовании с подозрением на COVID-19 находятся 385 человек, добавил губернатор.

О первом случае смерти больного с COVID-19 в Петербурге стало известно 28 марта. Как сообщал тогда Беглов, пациент скончался в Боткинской больнице.

По его словам, погибший приехал из-за границы 1 марта, коронавирус у него был выявлен через 19 дней. "Коронавирус живет не только 14 дней, а может жить до 28 дней, и только тогда может проявиться. Это опасная вещь", - сказал Беглов.

Позднее пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщила, что пациент Боткинской больницы, у которого был диагностирован коронавирус, скончался от сердечно-сосудистой недостаточности.

По последним данным на 30 марта, в России зафиксированы 10 случаев летальных исходов больных, зараженных COVID-19. Помимо Петербурга, случаи смерти инфицированных были отмечены в Москве, Псковской и Оренбургской областях.