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В Москве ищут разместившего видеоролик с фейком о мерах борьбы с коронавирусом

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Москве следователи выясняют, кто 26 марта разместил в интернете видеоролик с ложными сведениями об ограничениях, введенных в столичном регионе из-за коронавируса, и о средствах их обеспечения. По факту идет доследственная проверка, сообщили в пресс-службе городского управления СКР.

Пандемия коронавируса

Следователи считают, что автор ролика хотел вызвать панику в Москве. Недостоверную информацию чиновники быстро опровергли, напомнили в СК. В ведомстве призвали доверять только официальной информации.

Роскомнадзор 30 марта сообщил, что все ресурсы, которые размещали фейки о стягивании бойцов Росгвардии к Москве и закрытии города, удалили эти сообщения. В частности, такие сообщения появились на YouTube. Ресурс "Двач" был на прошлой неделе заблокирован на несколько часов из-за отсутствия реакции на требование ведомства.

В Бугульме городской суд оштрафовал 20-летнего мужчину за комментарий в соцсети о восьми зараженных коронавирусом, эта информация признана ложной. Об этом сообщила пресс-служба МВД Татарстана. Пользователя соцсети привлекли к административной ответственности по ч.9,ст.13.15 КоАП ("злоупотребление свободой массовой информации"). Штраф составил 30 000 рублей.

Эпидемия одиночества

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Сеул, Южная Корея
Москва СКР Роскомнадзор YouTube Двач Бугульма Татарстан

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