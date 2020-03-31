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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:24Заразились
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Что произошло за день: вторник, 31 марта

Заболевший главврач Коммунарки, отложенные свадьбы и автор "Покровских ворот"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число заразившихся коронавирусом в РФ за сутки выросло на 500. В стране уже 2337 заболевших. За весь период выписан 121 человек, скончались 17 человек. Большинство новых случаев заболевания - 387 - выявлено в Москве. Причем только 10% новых заболевших COVID-19 в столице в последнее время посещали Европу.

- Власти придумали наказания за нарушение карантина и самоизоляции. Согласно одобренному Госдумой и Совфедом законопроекту, за нарушение карантина, которое привело к гибели двух и более людей, могут посадить на семь лет. Кроме того, правительство получило право вводить режим ЧС. Мосгордума завтра рассмотрит проект закона о штрафе за нарушение режима самоизоляции: 4 тысячи рублей, а при повторном нарушении - 5 тысяч рублей. О нарушении ими карантина россиян начнут оповещать через СМС уже 3 апреля.

- Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом. Сам Денис Проценко чувствует себя нормально и продолжает работать удаленно, изолировавшись в кабинете. В больнице решается вопрос о самоизоляции или тестировании медперсонала, который контактировал с главврачом.

- Минюст предложил приостановить регистрацию браков до июня из-за коронавируса. Разводить в этот период ведомство тоже не рекомендует. Кроме того, в министерстве отчитались о завершении разработки дистанционной процедуры регистрации рождения и смерти человека.

- Российская Urals подешевела до $13 за баррель. Параллельно фьючерсы на Brent начали медленно дорожать, поскольку трейдеров ободрила новость о возможном сотрудничестве России и США в стабилизации рынков.

- Умер драматург Леонид Зорин. Автору пьесы "Покровские ворота", по которой снят одноименный фильм, было 95 лет. Похороны будут закрытыми, место и время прощания не называются.

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