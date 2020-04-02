Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами

В магазинах они есть, а если их долго хранить дома, в них могут завестись вредители

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть. Об этом говорится в рекомендациях ведомства о том, как правильно делать покупки в условиях пандемии.

"В просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут завестись амбарные вредители (пищевая моль и др.) и нанести вред здоровью", - аргументировало ведомство совет не делать запасы. Чиновники также напомнили о вреде лишнего веса для здоровья и рекомендовали при закупках составлять списки необходимых продуктов и думать о сбалансированности рациона.

При походе в магазин Роспотребнадзор посоветовал протереть влажной салфеткой ручку тележки или корзинки либо держать ее в перчатках. В первую очередь ведомство рекомендует закупать продукты, которые хранятся без холодильника, а скоропортящиеся - только в последнюю очередь. Чиновники также посоветовали проверять, в правильных ли условиях продукты хранятся в магазинах: "Если температура хранения в месте реализации выше указанной производителем, лучше отказаться от покупки".

Также ведомство напомнило, что готовые к употреблению продукты не должны лежать на полке вместе с сырыми, иначе можно отравиться. "Эти же правила распространяются при размещении продуктов в продовольственной тележке и при перекладывании их в сумки и пакеты на кассе", - говорится в рекомендациях.

При получении продуктов с доставкой Роспотребнадзор советует вымыть руки перед тем, как открыть пакет с едой, или после того, как вы рассчитывались с курьером.

От скоропортящихся продуктов можно отказаться, если их доставили не в термопакете или не в сумке-холодильнике.

Ведомство также дало рекомендации проверять целостность упаковки и сами продукты на предмет испорченности.