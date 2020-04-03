Что произошло за день: пятница, 3 апреля

Отмена Россией вывозных рейсов, нюансы режима самоизоляции в Москве и грядущая встреча министров ОПЕК+

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия в ночь на субботу приостановит все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на родину. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в одной из крупных авиакомпаний. Между тем стало известно об отмене рейса "Аэрофлота", которым 3 апреля по меньшей мере 250 россиян должны были вернуться из Нью-Йорка.

- Число заболевших коронавирусом в России достигло 4149. За сутки зарегистрирован 601 новый случай заболевания, из них 448 пришлись на Москву, еще 34 - на Московскую область. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что кривую роста заболеваемости можно считать благоприятной. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что пик еще не пройден и нельзя исключать самого сложного сценария.

- Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля. Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к договоренностям в рамках ОПЕК+. По его оценке, речь может идти о сокращении добычи примерно на 10 млн баррелей в сутки.

- Месяц карантина может стоить российской экономике порядка 1,5-2% ВВП в 2020 году. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что последствия будут зависеть от того, насколько длительными будут ограничительные меры в связи с коронавирусом (на данный момент установлен нерабочий период до 30 апреля). Согласно базовому сценарию, негативные эффекты будут сконцентрированы внутри II квартала.

- Спикер Мосгордумы рассказал о нюансах режима самоизоляции в Москве. Алексей Шапошников заявил, что, например, если у подъезда собирается компания из трех человек, они уже являются нарушителями. Он также сообщил, что на легковых автомобилях желательно ездить по одному, максимум по двое, и то при условии, что водитель и пассажир живут вместе. Между тем депутат Мосгордумы Кирилл Щитов заявил, что в указе мэра не предусмотрено ограничений по числу людей в машине.

- В Москве оштрафовали первых троих нарушителей карантина. Они, находясь на домашнем лечении с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", выходили на улицу. Заболевшим коронавирусом москвичам уже начали раздавать телефоны с предустановленным приложением "Социальный мониторинг", которое позволит фиксировать случаи нарушения карантина.