Комиссия ГД проверит публикации "Радио Свобода" и "Медузы" о коронавирусе в РФ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Думская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства изучает публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ, заявил глава комиссии Василий Пискарев.

Он уточнил, что в комиссию поступила информация о некорректном освещении отдельными СМИ действий Москвы по борьбе с заболеванием.

В качестве примера Пискарев привел публикации, в частности, "Немецкой волны", деятельность которой уже изучала эта комиссия, "которая приводит мнение правозащитников из признанной нежелательной организации "Открытая Россия" о том, что принятые нами законы по противодействию фейк-ньюс о коронавирусе, якобы, являются ограничением свободы слова".

Парламентарий сообщил, что в комиссии "обратили внимание на публикации таких СМИ, как "Радио Свобода", "Медуза", "Настоящее время", "МБХ-медиа" и ряда других.

"В частности, "Медуза" и "Радио Свобода" распространяют информацию, что в нашей стране существует дефицит аппаратов ИВЛ, что не соответствует действительности. Распространяются также не соответствующие действительности публикации о работе российских врачей в Италии, о действиях правоохранительных органов в отдельных регионах в условиях эпидемии", - сказал Пискарев.

Все подобные публикации будут детально изучены на предмет соответствия российскому законодательству, обещает парламентарий.

Он не исключил, что заседание комиссии пройдет в удаленном режиме.

"Распространение фейков, которые сеют панику или страх, также в каком-то смысле является опасной инфекцией, и мы должны им противодействовать", - заключил Пискарев.