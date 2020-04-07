Россия помогает другим странам с COVID-19, так как у нее есть все необходимое, заявили в Минпромторге

Несмотря на это объяснение Минпромторга, Вячеслав Володин пожаловался правительству, что поликлиникам не хватает масок

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российские больницы, поликлиники и все врачи обеспечены всем необходимым для борьбы с коронавирусом, наращивается производство самых востребованных товаров, поэтому Россия имеет возможность помогать другим странам, заявил информцентр стопкоронавирус.рф.

Такой ответ Минпромторга предлагается на вопрос "Почему мы оказываем помощь другим странам, а нам не хватает масок и антисептиков?"

"Сегодня все объединяются перед лицом общей опасности, только протягивая руку помощи друг другу, мы все можем выиграть. Именно поэтому было принято решение оказать помощь другим странам", - объяснили чиновники.

Там добавили, что помощь получает и России: так 2 апреля из Китая прибыла партия медицинских масок, респираторов и других нужных средств.

На вопрос, почему масок нет в аптеках, в министерстве рассказали о росте выпуска этих средств защиты. Они пообещали что к 20-м числам апреля производство масок вырастет с 1,6 млн штук в сутки до 4 млн штук. Также там отчитались о производстве кожных антисептиков.

В этот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с думской фракцией "Справедливой России" попросил оперативный штаб при правительстве помочь обеспечить российских медиков средствами защиты.

"Те, кто работает в поликлиниках, ходит по вызовам, встречается с пациентами, должен быть защищен. Нет в достаточном количестве масок, нет в достаточном количестве других защитных средств (...) хотелось бы, чтобы штаб, который возглавляет действительно профессионал с большим опытом - Татьяна Алексеевна Голикова - взял эти вопросы на контроль, потому нам важно здесь делать все для того, чтобы врачи чувствовали поддержку и сами не становились инфицированными, исполняя свой врачебный долг", - цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Ранее 7 апреля о дефиците масок в стране заявил гендиректор X5 Retail Group Игорь Шехтерман. По его словам, у его компании есть проблемы с закупками средств защиты для 200 000 сотрудников по всей стране, поэтому при сбоях в централизованных закупках директора магазинов получили право закупать маски для подчиненных в частном порядке.