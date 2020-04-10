Совет Европы запросил мнение Венецианской комиссии по изменению российской Конституции

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Совет Европы (СЕ) запросил оценку Венецианской комиссии по планируемым к внесению в российскую Конституцию поправкам, сообщила генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич, выступая в пятницу на Санкт-Петербургском международном юридическом форуме.

Она заверила, что в Совете Европы внимательно следят за внутренними и международными дискуссиями об этих поправках.

Страны Совета Европы должны стремиться к тому, чтобы "эпидемия коронавируса не привела к ослаблению демократических основ, на которых социальные и политические права и свободы базируются", подчеркнула Пейчинович-Бурич.

"Любые ограничения должны четко соответствовать законным целям защиты общественного благосостояния, что также применимо и к свободе волеизъявления, и к свободе создания общественных организаций, и к защите личной информации", - добавила она. - Пандемия в этом смысле создает чрезвычайную ситуацию в политическом аспекте. Гражданские и политические права остаются, но с субъективной точки зрения надо утверждать, что возникают и препятствия, дабы полностью их осуществить, например, как проведение выборов и референдумов".

Генсек СЕ напомнила, что во Франции из-за коронавирус отложили второй раунд местных выборов, в Армении - конституционный референдум, в России - голосование по Конституции.

Предполагалось, что всенародное голосовние по пакету поправок в Конституцию пройдет в России 22 апреля, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Однако позднее он отложил это на неопределенный срок из-за ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса в России.