Минсвязи попросило владельцев сайтов отключить автоматический запуск видео

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Минкомсвязи попросило владельцев сайтов на время нерабочего периода отключить функцию автоматического воспроизведения аудиовизуального контента, а также ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видео. Об этом говорится в комментарии ведомства в телеграм-канале стопкоронавирус.рф.

Там уточнили, что владельцам сайтов были разосланы соответствующие письма. Ранее уровень качества воспроизведения понизили западные видеоплатформы.

Ведомство также заверило, что постоянно следит за качество связи и пока интернет работает устойчиво, несмотря на существенный рост трафика. "В настоящее время количество аварий на сетях связи не превышает среднемесячные значения", - добавили в министерстве.

На вопрос, законно ли отслеживание граждан, зараженных коронавирусом, с помощью операторов связи, в министерстве ответили, что данные в этой системе "строго обезличены" и не будут передаваться за пределы России. Следовательно при использовании этой системы слежки права граждан будут соблюдены в полном объеме.

В Москве с 3 апреля власти начали следить за передвижениями горожан, которые обязаны соблюдать карантин на дому, в том числе если они заражены коронавирусом. Им выдали смартфоны с приложением "Социальный мониторинг", которое отслеживает геолокацию. Чиновники заверили, что данные пациентов хранятся на серверах департамента информационных технологий, которые расположены на территории России, а после окончания карантина они будут уничтожены.

31 марта это приложение в тестовом режиме появилось в Google Рlay, и пользователи его раскритиковали. В частности, высказывалась версия, что система использует эстонский сервис распознавания лиц, серверы которого находятся в Германии, и что закон Яровой запрещает передачу персональных данных за границу, тем более в страны НАТО. Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко назвал эти утверждения домыслами.