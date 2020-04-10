Замглавы Минпромторга Овсянников извинился за нецензурную брань в аэропорту

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников признал, что должен понести административную ответственность за нецензурные выражения в аэропорту Ижевска, но счел незаконными требования предъявить на входе посадочный талон или квитанцию о покупке билета; он также принес извинения за нецензурную брань в аэропорту.

"Должен ли я нести административную ответственность - конечно, должен и для этого существует суд. Учитывая сложность момента и повышенную ответственность", - написал он в своем фейсбуке в пятницу.

По его словам, при входе в аэропорт Ижевска он выполнил все законные требования сотрудников авиационной безопасности. "Но требование показать посадочный талон при входе в здание аэропорта меня искренне удивило. Посадочный талон не всегда может быть у пассажира, только входящего в аэропорт, как, впрочем, и квитанция о покупке билета. И никаких распоряжений руководства аэропорта, устанавливающих данные требования, и на что ссылались все сотрудники, впоследствии мне найти не удалось", - отметил он.

Овсянников добавил, что уже в тот момент это требование показалось ему "абсурдным и незаконным", а позже оно прозвучало неоднократно, в том числе и когда он находился у стойки регистрации. "И даже зарегистрировавшись на рейс, я услышал очередное требование о посадочном талоне уже от подошедших сотрудников полиции. После чего я высказался некорректно, а по-русски - нецензурно, за что приношу свои искренние извинения всем, кто это услышал, или принял на свой счет", - добавил он.

Он отметил, что узнал о внутреннем расследовании Минпромторга РФ в его отношении и исключении из "Единой России" из СМИ. По его словам, расследование пока не началось. "Наверное, скоро начнется", - добавил он.

"Теперь о требовании меня уволить. Впрочем, как и об исключении. Уверен, что партия всегда принципиальна к нецензурным высказываниям всех своих членов. Поэтому сомневаться в правильности решения предложить меня уволить у меня возможности нет", - написал он также.

Скандал с Овсянниковым

Ранее "Интерфакс" сообщал о конфликте Овсянникова с сотрудниками правоохранительных органов, обеспечивающими безопасность в аэропорту Ижевска, 5 апреля, в ходе которого чиновник использовал нецензурную брань. На него был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка). Рассмотрение дела состоится в Завьяловском районном суде Удмуртии 27 апреля.

В Минпромторге пообещали провести служебную проверку инцидента. В министерстве не стали комментировать вопрос, отстранен ли замминистра от исполнения обязанностей на время внутреннего расследования.

Также сообщалось, что Овсянников был исключен из "Единой России" за хамское поведение. Партия также направила обращения премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову о несоответствии Овсянникова занимаемой должности.