ФМБА представило две тест-системы для диагностики коронавируса

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило тест-систему на основе чипов для диагностики новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ФМБА.

"Тестирование основано на методе изотермической амплификации, то есть выявлении РНК вируса. В отличие от метода полиразмерной цепной реакции (ПЦР), амплификация (образование дополнительных копий участков - ИФ) РНК происходит при постоянной температуре реакционной смеси, а также с использованием более производительных ферментов. За счет этого время исследования сократилось с 90 минут при классической ПЦР-диагностике до 15-20 минут", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ФМБА имеет свое опытное производство тест-системы на основе микрофлюидных чипов. "Изготовление чипов состоит из трех этапов - формирование чипов для изотермы на лазерном станке, обработка чипов в плазме, сборка чипов на ультразвуковом станке. Методы производства, обработки и спекания адаптированы под требования изотермической амплификации. Мощность опытного производства составляет более 50 чипов в течение суток", - добавили в ФМБА.

Вторая тест-система, которую продемонстрировало ФМБА, представляет собой "96-луночный планшет с оптической регистрацией результатов". "Она позволяет проводить исследования на наличие в биоматериале антител к новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Важно отметить, что обнаружение антител к SARS-CoV-2 в сыворотке крови пациента позволяет отслеживать сероконверсию, то есть период времени, за которое вырабатываются антитела в организме, и, следовательно, процесс разрешения болезни", - уточнили в сообщении.

Данная система определения антител в биоматериале будет подана на государственную регистрацию в начале следующей недели, добавили в сообщении

"В связи с доказанным выраженным противовирусным эффектом на культуре зараженных клеток ФМБА России планирует проверить противокоронавирусное действие в моделях in vivo на животных. Изучение клинических эффектов проводится в рамках начатого сравнительного исследования в трех центрах ФМБА России", - сообщили в агентстве.

Ранее в апреле стало известно, что Росздравнадзор зарегистрировал новый экспресс-тест на COVID-19, благодаря которому результат с точностью в 94% можно будет получить в течение 40 минут. В этом тесте используется метод петлевой изотермальной амплификации (LAMP), с помощью которого определяется РНК коронавируса.