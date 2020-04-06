Генпрокуратура признала фейком сообщение о коронавирусе в институте ФСБ в Петербурге

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура сообщила о выявлении в интернете новых фейков о коронавирусе, среди которых статья о заражении курсантов института ФСБ в Петербурге и публикации о стягивании Росгвардии в Москву.

В статье о петербургском институте ФСБ говорится, что там 70% учащихся заразились коронавирусом, по данным руководства института и боткинской инфекционной больницы, больных коронавирусной инфекцией в вузе нет.

Во "ВКонтакте" прокуроры нашли материал о законной продаже пропусков для передвижения по Татарстану. В ведомстве напомнили, что правительство региона с 30 марта обязывает население не выходить из дома, но работодатели могут выдать сотрудникам, чье местонахождение необходимо на работе, справку определенного типа, которая оформляется бесплатно.

В сообществе "Мы из Чувашии" во "ВКонтакте" прокуроры нашли материал о закрытии въезда и выезда из столицы региона и закрытии дорог по селам и штрафамм до 70 000 рублей для нарушителей. В администрации Чебоксар заявили, что въезд в город не ограничивали и спецпропуска не вводили.

Видеоролик "Пока люди сидят дома, в города стягиваются войска Росгвардии, военные едут в Москву", а также комментарии с ложной информацией прокуроры нашли во "ВКонтакте" и на Youtube. На видеосервисе они также нашли фейковый видеоролик "Новая Конституция задним числом напечатана и стоит на полках! Новости Россия 2020", в комментарии к которому говорится: "Новая Конституция уже подписана, все решается без народа, коронавируса нет. Поэтому и войска в Москве".

В мэрии Москвы перевозки росгвардейцев между столицей и Алабиным объяснили тренировками к 75-летию Победы, которые проводятся трижды в неделю до 7 мая.

Также признан фейковым комментарий в фейсбуке о том, что в Курской облести нет тестов на коронавирус, а чиновники администрации отчитываются о тестировании. Главврач Курского клинического кожно-венерологического диспансера сообщил надзорному ведомству, что лаборатория центра получает тесты и проводит до 60 проверок в сутки, забирая мазки у людей в мобильном комплексе на Театральной площади.

Также прокуроры нашли ложным комментарий о закрытии Мурина: "Все закрыто. Всюду военные и росгвардия. Сегодня перебежками и ползком кое-как из Мурино выбрался. Был ранен в ногу". В МВД и Росгвардии и в командовании Западным военным округом прокуроров заверили, что Мурино не закрывалось и что "огнестрельное оружие в целях пресечения возможного противоправного поведения граждан не используется".

Фейковым признан комментарий пользователя из Перми: "Народ это просто палитика, в Перми не обнаружили ни одного зараженных. Это всё делается чтобы поднять цены на бензин на продукты цены на авио и в поезде. И конечно на коммунальные. Всё что я написал просмотрите своими глазами после пятого". Генпрокуратура привела на это данные краевого Минздрава о том, что коронавирусом в регионе на 3 апреля заразились 14 человек.

Генпрокуратура будет добиваться удаления или блокировки этой заведомо недостоверной общественно значимой информации, создающей предпосылки для массовых нарушений общественного порядка.