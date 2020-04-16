Россия сняла запрет на ввоз живых гидробионтов из Китая, введенный из-за COVID-19

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор снял запрет на поставки и транзит живых гидробионтов (организмы, обитающие в воде) из Китая, который был введен из-за распространения коронавируса в этой стране, сообщается в материалах службы.

Решение о снятии запрета на поставки всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих будет рассмотрено после определения официально установленного источника COVID-19, говорится в сообщении.

Запрет на поставки из Китая всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих (земноводных, рептилий и других), а также рыб и гидробионтов был введен решением Россельхознадзора от 30 января этого года. Он был нацелен на защиту территории РФ от заноса коронавируса.

Первоначально запрет был введен на один месяц, но затем его продлили на неопределенный срок.

К гидробионтам относятся водные организмы, в частности, большая часть ракообразных и моллюсков, губки, иглокожие.