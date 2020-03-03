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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:03

Запрет на ввоз экзотических животных из Китая продлен не неопределенный срок

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор продлил на неопределенный срок запрет на ввоз и транзит экзотических и декоративных животных из Китая из-за распространения коронавируса. Ограничение было введено 30 января на один месяц.

Под запрет попадают все виды экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих, земноводных, рептилий и других, а также живых рыб и гидробионтов из Китая.

По данным South China Morning Post, на утро 3 марта количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 90 900 человек, на материковый Китай приходится более 80 150 случаев заражения. Считается, что вспышка инфекции возникла в декабре в Ухане и первые заболевшие посещали местный рынок, где продаются экзотические животные и их мясо.

Новый коронавирус в Китае

Россельхознадзор Китай Ухань

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