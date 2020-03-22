Российские швейные предприятия начали шить медицинские маски

Производство медицинских масок на ивановском предприятии Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил в воскресенье, что к работе по изготовлению многоразовых медицинских масок подключились швейные предприятия России, в ближайшее время товар от них начнет поступать в аптеки.

Как отметил министр, которого цитируют в пресс-службе ведомства, сейчас практически в ежедневном режиме запускаются новые мощности по выпуску средств индивидуальной защиты.

"Были приняты все необходимые решения, и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия. Буквально на днях было получено необходимое регистрационное удостоверение, а сегодня маски уже начали поступать в аптеки", - сказал он.

При этом на полную мощность продолжают работать все производства одноразовых масок, добавил Мантуров.

Следующий шаг, который делает Минпромторг, - наладка централизованных поставок масок в аптеки. Планируется, что их от производителей будет получать "единый интегратор", который затем будет направлять товар в регионы.

"Это снизит нагрузку на производителей и заказчиков, которым не придется искать контрагентов, - подчеркнул министр, - а мы сможем контролировать процесс отгрузок для конкретных потребителей и сбалансировать его в зависимости от изменения эпидемиологической ситуации".

Первые централизованные поставки масок в аптеки по новой схеме уже организуются в Калужской области, добавили в пресс-службе ведомства.

Многоразовые маски после использования необходимо постирать и прогладить утюгом, уточнили в Минпромторге.

Ранее Мантуров заявлял, что дефицита продуктов в России из-за коронавируса нет.

Как сообщил в воскресенье оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19, число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в РФ за сутки увеличилось до 367.