Роспотребнадзор оценил эффективность антибактериального мыла против COVID-19

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Нет смысла покупать антибактериальное мыло, чтобы защититься от нового коронавируса, отмечает Роспотребнадзор.

"Важно помнить, что нет никакой необходимости мыть руки именно "антибактериальным" мылом. Для того, чтобы смыть вирус, достаточно мыть руки обычным мылом, то есть тем, которое уже есть у вас дома", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Москве, опубликованном на официальном сайте ведомства в понедельник.

В ведомстве сослались на исследования НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, согласно которым "стандартного" антибактериального мыла и критериев его эффективности не существует: в мыла с таким названием вносят антимикробные добавки, но их тип и объем различаются - иногда производитель вообще не вносит такие добавки и использует пометку "антибактериальное" в качестве удачного маркетингового хода.

"Так называемое "антибактериальное" мыло вирусы может не уничтожить, так как вирусы - не бактерии, и устойчивость у них другая. Но такое мыло, как и любое другое, может их просто смыть. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора рекомендуют пользоваться любым мылом, это обеспечит примерно одинаковый эффект", - отмечается в сообщении.