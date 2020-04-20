В Минздраве выступили против отмены самоизоляции сразу после прохождения пика эпидемии

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Текущая неделя должна показать, настал ли перелом в ситуации с коронавирусом в России, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик Николай Брико.

"Даже если показатель заболеваемости пойдет вниз, то это не означает, что надо отменять меры по самоизоляции", - сказал академик в интервью "Интерфаксу".

"Сегодня, согласно новым данным, зарегистрировано новых случаев заболевания значительно меньше, чем вчера", - отметил он.

"Хочется верить, что текущая неделя нас порадует, и жизнь постепенно может восстанавливаться. Однако еще и еще раз хочу подчеркнуть, что, если кривая заболеваемости пойдет вниз, то меры по дистанцированию еще должны действовать, врачебный контроль будет продолжаться", - добавил Брико.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока еще не вышла на плато эпидемии коронавируса. "Соответственно, на следующей неделе (с 20 по 26 апреля - ИФ) тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим. Наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме (самоизоляции - ИФ)", - сказал Песков 19 апреля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".