На Тюменском месторождении 14 нефтяников заразились коронавирусом
Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Тюменской области на нефтяном месторождении в Уватском районе 14 сотрудников заразились коронавирусом, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
В Уватском районе добычу ведут ООО "РН-Уватнефтегаз", ООО "Газпромнефть-Хантос", ОАО "Сургутнефтегаз", ООО "ПИТ-Сибинтэк". Основная добыча в Тюменской области приходится на ООО "РН-Уватнефтегаз".
На утро 22 апреля в регионе было подтверждено 290 случаев заражения коронавирусом, двое заболевших умерли.