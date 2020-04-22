Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В апреле дистрибьюторы увеличили на 20% заказы на поставки соли, ссылаясь на растущие продажи. Производители готовы удовлетворить повышенный спрос, заявил "Руспродсоюз", в состав которого входит крупнейший производитель соли "Руссоль".

Рост спроса производители связывают с рекомендациями Минздрава, который 9 апреля посоветовал промывать нос соляным раствором для профилактики заражения коронавирусной инфекцией. Продажи начали расти после их публикации.

Цены производителей на соль не изменились: средняя отпускная цена 1 тонны пищевой соли на заводе составляет 3500 рублей, это сопоставимо с уровнем двухлетней давности и до сих пор остается самой низкой на пищевую соль в мире, заявил "Руспродсоюз".

Мощности российских производителей соли способны удовлетворить возросший спрос на 100%, а если спрос увеличится, то они смогут еще увеличить производство, заверили в союзе.

Рынок пищевой соли за год вырос на 3,5% - с 331 200 тонн в первом квартале 2019 года до 342 600 тонн в первом квартале 2020 года. У отдельных компаний годовой рост производства достиг 9%.