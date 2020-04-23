У персонала больницы скорой помощи Курска нашли коронавирус

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Больница скорой медицинской помощи (БСМП) Курска закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса у медицинского персонала, сообщает комитет здравоохранения Курской области.

Заболевание выявили при обязательном тестировании медицинских работников. Большинство сотрудников направлены на домашний карантин, пять человек госпитализированы в областную инфекционную больницу им. Семашко.

В настоящее время больница не принимает пациентов, их направляют в другие стационары Курска. Оставшиеся пациенты и персонал регулярно проходят обследование на COVID-19.

В настоящее время в Курской области зарегистрировано 308 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 4 человека, выздоровели 28 человек.