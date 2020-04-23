ФАС проверит ритейлеров и поставщиков из-за наценки в 500% на лимоны

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба проверит ритейлеров и поставщиков, устанавливающих высокую наценку на лимоны.

"В целом при довольно положительном состоянии рынка лимонов есть у нас несколько просто вопиющих фактов, когда до 300%, 400%, до 500% на одном этапе доходила наценка. Это было и у сетей, и у поставщиков, и мы эти факты отфиксировали. Поэтому поставщиков проверим, и некоторые здесь присутствующие товарищи тоже под эту проверку попадут", - заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев в ходе онлайн-совещания с торговыми сетями в четверг.

В совещании, в частности, принимали участие представители X5 Retail Group, Billa, "Ленты", "Магнита", "Дикси", "Ашана" и Selgros.

По словам Тенишева, к всплеску цен на лимоны, который наблюдался в марте-апреле, привели несколько факторов: это сокращение поставок из-за рубежа (по данным ФАС - до 41%), повышение цен частью импортеров (максимальный рост достигал 50-57%), а также скачок спроса на лимоны под влиянием фейков об их пользе в борьбе с коронавирусом.

Как сообщалось, продажи лимонов в РФ и цены на них резко выросли на фоне слухов об их якобы целебных свойствах при коронавирусе в сочетании с имбирем.

"Имбирный кризис" уже преодолен, "лимонный" - еще нет

"У нас с вами был имбирный кризис так называемый. Считаю, что сейчас имбирный кризис уже преодолен, но есть проблемы по некоторым другим товарным позициям. В частности, мы видим всплеск цен на лимоны", - сказал заместитель руководителя ФАС Алексей Доценко.

При этом резкого повышения цен можно было избежать, считает антимонопольная служба. "Мы внимательно посмотрели, как обстоят дела, - ценовых искажений можно было избежать или сделать их не такими резкими. У нас сети закупают напрямую лимоны в той же Турции, в структуре импорта порядка 11% - прямые закупки. Посмотрели таможенную статистику: колебания цен на таможне - от 34 до 133 рублей за килограмм", - сказал Тенишев.

"Если брать узбекские лимоны, то примерно 131 рубль. В случае, если сети сами закупают, колебания цен от 43 до 120 рублей, в случае, если сети закупают у посредников, цена закупки от 65 до 412 рублей", - отметил начальник антикартельного управления ФАС.

По данным на 31 марта, розничные цены на лимоны в магазинах Х5 составляли от 89 до 160 рублей за килограмм, в магазинах Billa - 89-120 рублей, а на лимоны из Узбекистана цена доходила до 438 рублей за килограмм. У "Ленты" цены составляли 87-181 руб., у "Магнита" - 115-157 рублей, у Metro - 89-394 руб., у "О`Кей" - 149-308 руб., у Spar - 57 рублей за килограмм. По словам Тенишева, информацию о ценах ФАС получила от самих сетей.

В ФАС рассказали сетям, как можно снизить конечные цены на продукцию

По данным ФАС, если сети напрямую закупают у импортеров, то цены, как правило, ниже, сказал Доценко. "Более того, мы внимательно следим за данными с помощью наших коллег из таможни и хотим отметить, что есть некоторые поставщики, у которых цены остались еще на уровне 2019 года. Также мы видим, что, когда закупка идет не напрямую, а через посредников, в цепочке присутствует зачастую до трех посредников, что на каждом этапе увеличивает цену", - указал замглавы антимонопольной службы.

"Поэтому со своей стороны мы бы хотели вам рекомендовать использовать посредников меньше, либо смотреть на эту цепочку. Потому что, когда цепочка большая, то и цена растет на каждом узле. Здесь, конечно, ваша хозяйственная деятельность, но обращайте на это внимание, потому что это влияет на конечную цену серьезно", - сказал Доценко, обращаясь к представителям ритейлеров.

ФАС также отметила, что, когда значительно укрупняются лоты при закупках, цена зачастую тоже растет. "Я понимаю историю по экономии на объемах, но наш анализ этого не подтверждает. Если вы считаете, что так нужно, то давайте об этом отдельно беседовать и посмотрим ваши данные, потому что, по нашим данным, укрупнение лотов ведет к укрупнению цены, потому что круг поставщиков сужается из-за этого", - сказал Доценко.

"Желательно придерживаться рыночного уровня цен, смотрите на свои всплески, которые существуют. Потому что, если цена значительно отличается от той цены, которая сложилась в среднем по рынку, то это повод, чтобы мы реагировали или, по крайней мере, внимательно вникали в ситуацию. Я думаю, что лишнее пристальное внимание не нужно ни вам, ни нам", - добавил он.