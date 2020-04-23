Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05Заразились
на 23.04В России 62 773+4 774В мире 2 623 415+62 371

Что произошло за день: четверг, 23 апреля

Лечение коронавируса гелием и горящие в Кемеровской области села из-за пала травы

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число случаев коронавируса в России превысило 62 тысячи. В стране 4774 новых заболевших, из них в Москве - 1959. В столице заболеваемость вернулась к показателю шестидневной давности, второй день подряд снижается число новых случаев инфицирования. Тем не менее Сергей Собянин заявил, что проблема COVID-19 в Москве нарастает, режим самоизоляции в городе пока оптимален. Глава Подмосковья Андрей Воробьев считает, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится. В Свердловской области особо отмечают сложность предстоящих майских праздников и думают о введении пропусков на этот период.

- В Москве начали испытывать методику лечения COVID-19 гелием. Особенность этого газа, смесью которого с кислородом предлагается дышать пациентам, в способности нормализовать газовый состав крови. В новой больнице в Вороновском намерены лечить несколькими методами, в том числе плазмой уже переболевших коронавирусом. Между тем в столице от этого вируса излечились уже 2448 человек.

- Начальник Военно-медицинской академии уволился после заражения курсантов. Александр Фисун написал заявление по собственному желанию, после того как просчеты в организации профилактики COVID-19 привели к инфицированию части курсантов.

- В разных районах Кузбасса сгорели десятки домов из-за пала травы. Погибших нет. В регионе горят целые села, десятки людей остались без своих домов. Главной причиной происходящего называют пал травы вопреки запретам.

- Экс-депутат Госдумы Волчек задержан по делу о вымогательстве. По данным следствия, доверитель некоего предпринимателя передал представителю бывшего парламентария 8 млн рублей за то, чтобы бизнесмена не привлекали к уголовной ответственности.

- Замглавы Минпромторга Овсянников уволен после скандала в аэропорту. 6 апреля чиновник стал участником конфликта с сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту Ижевска. На него был составлен протокол об административном правонарушении.

- Проект запуска ракет с плавучей платформы "Морской старт" будет заморожен. В компании S7 пояснили, что пойти на этот шаг пришлось из-за экономической ситуации, сложившейся на рынке авиаперевозок на фоне пандемии коронавируса.

Новости

Минэк предложил новые опции и ограничения для реорганизации юрлиц

Хуснуллин объяснил падение собираемости платежей за ЖКХ самоизоляцией

Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова после инцидента в Ижевске

Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова после инцидента в Ижевске

Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится

Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится

Продавцам разрешат работать без масок только после остановки эпидемии коронавируса

В разных районах Кузбасса сгорели десятки домов из-за пала травы

В разных районах Кузбасса сгорели десятки домов из-за пала травы

Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита

Экс-депутат Госдумы Волчек задержан по делу о вымогательстве 8 млн рублей

Экс-депутат Госдумы Волчек задержан по делу о вымогательстве 8 млн рублей

Белоусов предупредил банки о проблемах осенью

Белоусов предупредил банки о проблемах осенью

У Ставропольского онкодиспансера, куда не пустили больных, установили для них палатку

У Ставропольского онкодиспансера, куда не пустили больных, установили для них палатку
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');