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Минздрав РФ решил тестировать новорожденных на коронавирус

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минздрав России рекомендовал тестировать всех новорожденных на коронавирус, говорится в рекомендациях ведомства.

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"У всех новорожденных необходимо проведение тестирования на SARS-CoV-2 при рождении", - говорится в документе, опубликованном в четверг.

При этом в отдельном пункте насчет тестирования новорожденных говорится о необходимости анализа в случаях, если у матери или у контактировавших с ребенком был подтвержден коронавирус или подозрение на него, или же если новорожденный поступил в медучреждение с подозрением или подтверждением COVID-19.

Хроника 09 января – 28 мая 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус Минздрав РФ

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