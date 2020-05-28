Минздрав РФ решил тестировать новорожденных на коронавирус

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минздрав России рекомендовал тестировать всех новорожденных на коронавирус, говорится в рекомендациях ведомства.

"У всех новорожденных необходимо проведение тестирования на SARS-CoV-2 при рождении", - говорится в документе, опубликованном в четверг.

При этом в отдельном пункте насчет тестирования новорожденных говорится о необходимости анализа в случаях, если у матери или у контактировавших с ребенком был подтвержден коронавирус или подозрение на него, или же если новорожденный поступил в медучреждение с подозрением или подтверждением COVID-19.