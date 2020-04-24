Управделами Московской патриархии госпитализирован с коронавирусом

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий заразился коронавирусом и согласился лечь в больницу, сообщила рабочая группа при патриархе по координации действий в условиях эпидемии. Дионисий возглавляет эту группу.

Коронавирусную инфекцию у митрополита диагностировали в начальной стадии.

При этом отмечается, что "состояние здоровья владыки не вызывает опасений, в связи с чем митрополит Дионисий продолжит нести послушание председателя рабочей группы".

Группа работает дистанционно.