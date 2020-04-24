Петербуржцам разрешили ездить на дачи с книжками садовода

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Садовые работы благотворно влияют на здоровье, поэтому запрещать петербуржцам поездки на дачу власти не будут, сообщил на телеканале "Санкт-Петербург" вице-губернатор региона Владимир Кириллов.

"Я бы сказал следующим образом: если человек находится на воздухе, своем садовом участке и занимается огородом, посадкой овощей, то, наоборот, это благотворно влияет на его здоровье. Поэтому я считаю, что выезжать на садоводства надо", - заявил он.

Вице-губернатор признался, что сам работает удаленно, с дачи, где самоизолировался.

По его данным, летом на дачи уезжает почти половина петербуржцев. Поскольку выезжать в другие регионы и за границу люди не могут, садоводства остаются местом, "где люди будут себя чувствовать в какой-то степени комфортно", сказал он.

Поездка на дачу не будет считаться нарушением режима самоизоляции, если на руках у гражданина будет книжка садовода, сказал чиновник и добавил, что запрета на проезд между Петербургом и Ленобластью нет.

"Пока никаких ограничений на перемещение в садоводства нет. Более того, губернатор принял решение с 28 апреля открыть (определенное) количество электричек, которыми могли бы воспользоваться садоводы", - уточнил Кириллов.

В свою очередь начальник управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Андрей Лях сообщил, что дачники смогут бесплатно провериться на заражение коронавирусом.

"У нас будет работать в начале сезона 35 медицинских пунктов, в которых ставится задача буквально с майских праздников проводить бесплатное тестирование на коронавирус. Конечно, всех людей будет очень тяжело тестировать, мы призываем в первую очередь уделять внимание гражданам, которые находились в риске заражения, контактировали, приехали откуда-то или где-то кто-то чихнул", - уточнил он.

"Самоизолироваться в садоводствах гораздо проще, чем в городе. Вы можете выйти на свой участок и не допустить контакта с вашими соседями. Если вы живете в городе, вы выходите в свой подъезд, входите в лифт, и там, наверняка, будет какой-то контакт. Поэтому соблюдать условия самоизоляции на свежем воздухе, в садоводстве - это гораздо приятнее, проще и полезнее для здоровья", - подчеркнул Лях.

"Это действительно поможет борьбе с коронавирусом, если каждый будет находиться в самоизоляции на своем садовом участке или на даче, это безусловно", - добавил Кириллов.