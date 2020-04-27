Власти Кубани предупредили о слухах о нестандартном использовании масок грабителями

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Оперативный штаб по коронавирусу Краснодарского края предупредил о появившихся сообщениях о том, что медицинские маски используют грабители, чтобы лишить своих жертв возможности сопротивляться. Установленными фактами штаб не располагает, эти сообщения члены штаба видели в соцсетях, говорится в пресс-релизе.

"Под видом оказания помощи мошенники посещают граждан на дому и раздают медицинские маски, в результате примерки которых люди теряют сознание, так как маски пропитаны неустановленными химическими веществами, чем пользуются мошенники для ограбления", - пересказали в штабе.

Там призвали жителей Кубани к бдительности.