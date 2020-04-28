Садовничий спрогнозировал еще месяц до пика распространения коронавируса в России

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Ректор МГУ Виктор Садовничий как математик предположил, что уйдет еще месяц на то, чтобы переломить кривую заболеваемости коронавирусом в России. Он сделал этот прогноз в эфире "России 24".

"Я не врач, но как математик понимаю процессы развития некоторых направлений в обществе. Думаю, мы победим - при условии соблюдения всех мероприятий, которые необходимы, чтобы предохраняться и сгладить пик эпидемии. Думаю, общество среагирует выработкой определенного процента иммунитета, и мы этот вирус дай бог забудем и пройдем", - заявил он.

Весенняя сессия и вступительные испытания в университете, по его словам, пройдут онлайн.

Итоги приемной кампании МГУ подведет 24 августа. Садовничий надеется, что учебный год начнется с 1 сентября в обычном формате.

Садовничий - специалист по дифференциальным уравнениям. Он много лет заведует кафедрой матанализа на мехмате.

Он также сообщил, что МГУ, новосибирской государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора и Сибирское отделение Российской академии наук подпишут соглашение о создании консорциума по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, созданием вакцины от нее и в целом по фундаментальным исследованиям. Подписание договора должно было состояться в 15:00 28 апреля в дистанционном формате.

По его словам, МГУ предоставит для вычислений биологов и вирусологов мощности своего суперкомпьютера "Ломоносов". Компьютер должен помочь в разработке вакцин и лекарств от коронавируса.