В Москве сделали миллион тестов на коронавирус

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - На утро 6 мая в Москве провели миллион тестов на коронавирус, объемы тестирования продолжают расти, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

По ее словам, в столице ежедневно проводят больше 40 000 анализов, за последнюю неделю масштаб тестирования удвоился.

Количество подтвержденных тестов на коронавирус растет, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне, что свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий заболевания, сказала заммэра.

Со второй половины апреля в Москве обязательно тестируют людей с симптомами ОРВИ, больным с пневмонией и всем, кто живет с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19. Кроме того, в Москве организован скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями - это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции. Тестирование на коронавирус также проходят пациенты неинфекционных стационаров.