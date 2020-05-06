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В Москве сделали миллион тестов на коронавирус

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - На утро 6 мая в Москве провели миллион тестов на коронавирус, объемы тестирования продолжают расти, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

Пандемия коронавируса

По ее словам, в столице ежедневно проводят больше 40 000 анализов, за последнюю неделю масштаб тестирования удвоился.

Количество подтвержденных тестов на коронавирус растет, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне, что свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий заболевания, сказала заммэра.

Со второй половины апреля в Москве обязательно тестируют людей с симптомами ОРВИ, больным с пневмонией и всем, кто живет с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19. Кроме того, в Москве организован скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями - это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции. Тестирование на коронавирус также проходят пациенты неинфекционных стационаров.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Москва Анастасия Ракова коронавирус

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