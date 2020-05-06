Росгвардия перепрофилирует три своих госпиталя для лечения больных с COVID-19

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Росгвардии перепрофилируют три ведомственных госпиталя, что позволит дополнительно получить почти 300 коек для лечения больных коронавирусом, заявил директор ведомства Виктор Золотов.

"Мы перепрофилируем три военных госпиталя для того, чтобы нам дополнительно было выделено 287 коек для больных коронавирусом. Общая численность (коек - ИФ) у нас на сегодняшний день составляет 1127 единиц", - сказал Золотов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"С Минпромторгом, Минфином, Минздравом мы прорабатываем вопрос о закупке и оснащении 280 автомобилей скорой помощи. Министерство финансов выделило нам 1,3 миллиарда рублей, которые мы используем как раз для закупки, в том числе, медикаментов в борьбе с коронавирусной инфекцией", - добавил директор Росгвардии.

Золотов также доложил Путину, что к охране общественного порядка и медучреждений в период пандемии COVID-19 привлечено свыше 20 тыс. сотрудников ведомства. Росгвардейцы, в частности, охраняют те учреждения, где находятся больные коронавирусом, отметил директор ведомства.

В конце апреля в Росгвардии сообщали, что коронавирусом заразились более 330 сотрудников ведомства.