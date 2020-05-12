Прокуратура начала проверку петербургской больницы после пожара в реанимации

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Петербурга начала проверку соблюдения требований противопожарной безопасности в больнице Святого Георгия, где утром в реанимации случился пожар и погибли люди. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

На место выехали прокурор города Сергей Литвиненко и прокурор Выборгского района.

Больница Святого Георгия перепрофилирована под лечение коронавирусных больных. Пожар в ней начался утром в реанимации. По данным источника "Интерфакса", там от перегрузки мог загореться аппарат ИВЛ. Погибли пять больных, говорил собеседник агентства.

В МЧС сообщили, что площадь возгорания в помещении на шестом этаже больницы составила десять квадратных метров. Из здания вывели 150 человек. В ведомстве подтвердили данные о погибших, но не назвали их количество.