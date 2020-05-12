После гибели коронавирусных больных в Петербурге возбуждено уголовное дело

В МЧС подтвердили, что погибли пять пациентов, предполагается, что они отравились продуктами горения

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге по факту пожара в больнице Святого Георгия возбудили уголовное дело о причинении по неосторожности смерти двум и более лицам, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Количество погибших и пострадавших уточняется. Источник "Интерфакса" говорил, что погибли пять человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В МЧС эти данные подтвердили.

"По предварительным данным, смерть наступила от отравления продуктами горения, - сказал информированный источник агентства. - В отделении много аппаратуры из пластика. При воспламенении он выделяет едкий дым. Вдыхание этих веществ в совокупности с угарным газом смертельно опасно".

Пожар в реанимации на шестом этаже, где находились коронавирусные больные, произошел утром 12 мая. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Из больницы всего вывели 150 человек.

Источник "Интерфакса" причиной возгорания назвал перегрузку аппарата ИВЛ. В МЧС пока не подтвердили данную информацию.

Прокуратура Петербурга начала проверку соблюдения требований противопожарной безопасности в больнице.

Больница Святого Георгия перепрофилирована в инфекционную и принимает больных коронавирусной инфекцией.