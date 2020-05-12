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Голикова сочла возможным возврат россиян летом к нормальной жизни после COVID-19

Голикова сочла возможным возврат россиян летом к нормальной жизни после COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предположила, что россияне смогут вернуться к привычной жизни летом при условии соблюдения всех вводимых требований и ограничений по коронавирусу.

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"Если все мы соблюдаем требования главных санитарных врачей, требования к своему общежитию, чтобы не заразить наших близких, не допустить распространения инфекции, то очень надеемся, что летом жизнь наладится, и мы будем чаще контактировать друг с другом", - сказала Голикова во вторник на брифинге.

При этом она заявила, что число заразившихся COVID-19 может вырасти в регионах, где в майские праздники не соблюдали ограничительные меры.

"К сожалению, и я вынуждена это констатировать, не все регионы страны в майские праздники четко соблюдали те режимы самоизоляции, которые у себя приняли. И конечно же, мы отдаем себе отчет в том, что коэффициент распространения заболевания может колебаться и в большую сторону в отдельных регионах", - сказала Голикова.

Хроника коронавируса. Май.

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В Стамбуле веганы-активисты призывают жителей употреблять в пищу продукты растительного происхождения, полагая, что переход на вегетарианство предотвратит заражение людей от таких болезней, как COVID-19
Татьяна Голикова коронавирус

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