Прокуратура начала проверять онлайн-урок с показом порно в Кемерове

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Кемерове прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ о том, что во время онлайн-урока истории для седьмого класса одной из городских школ в трансляцию включился порноролик. Как сообщило областное надзорное ведомство, прокуроры оценят, достаточно ли школа защищает учащихся от запрещенной для них информации.

Свою проверку в связи со случившимся проводит и городская полиция.

По данным "Газеты Кемерова", ролик включился во время урока учеников школы №44. На инцидент в соцсетях пожаловалась женщина, назвавшаяся матерью одного из семиклассников. Ее задело, что учительница на появление порно не отреагировали и не прервала урок.

В мэрии Кемерова изданию сообщили, что школа по факту провела проверку и выяснилось, что видео с порно отображалось только у нескольких учеников, а учитель и большинство из класса его не видели. Виновный в хулиганстве не установлен, но его действия удалось пресечь, отметили чиновники. Нарушение педагогической этики в действиях учителя не выявлено.