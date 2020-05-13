Брянские таможенники нашли испанские апельсины в фурах с белорусским торфом

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники Брянской таможни остановили под Новозыбковым две фуры, в которых по документам должен был быть торф, но вместо него там оказалось 20 тонн апельсинов из Испании. Фрукты, запрещенные ко ввозу в соответствии с контр-санкциями, изъяты, сообщило Центральное таможенное управление.

Фуры остановили у контрольного пункта "Красный камень". Белорусские водители заявили, что ехали из Витебска в Добруш, но заблудились и заехали в Брянскую область.

Решается вопрос о привлечении водителей к административной ответственности по ст. 16.3 КоАП (несоблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров) и об уничтожении апельсинов.