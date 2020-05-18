Из Сербии вернулись все российские военные, помогавшие бороться с COVID-19

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Самолет Ил-76 с последней группой российских военных специалистов, направленных в Сербию в апреле для помощи в борьбе с коронавирусом, прибыл на подмосковный аэродром "Чкаловский", сообщили в Минобороны РФ.

Таким образом, четырьмя самолетами в Россию из Сербии были доставлены более 20 военнослужащих и семь единиц специальной военной техники.

За выходные в Россию из Сербии было совершено семь рейсов. Прибывшим военным измеряли температуру и делали экспресс-тесты на коронавирус.

Всего 3-4 апреля в Сербию 11 самолетами было переброшено 87 российских военнослужащих. Среди них - военные медики, специалисты-вирусологи войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные завершили выполнение задач по борьбе с коронавирусом в Сербии.

Россия также отправляла специалистов для оказания помощи в борьбе с коронавирусом в Италию и Армению. После полутора месяцев работы в Италии российские военные вернулись в Россию 15 мая. Выполнение задач в Армении продолжается.